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19:41, 3 апреля 2024Ценности

Известная российская актриса показала фото без штанов

Российская актриса Наталья Рудова показала фото в боди телесного цвета

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном наряде без штанов. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед фотографом в боди телесного цвета, стоя полубоком к камере и демонстрируя частично оголенные ягодицы. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде многочисленных браслетов на обеих запястьях.

Кроме того, Рудова распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В марте Наталья Рудова показала фигуру в откровенном виде. Звезда предстала напротив зеркала в светлых расстегнутых джинсах, которые были приспущены ниже бедер. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

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      Екатерина Ештокина
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