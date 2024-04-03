Известная российская актриса показала фото без штанов

Российская актриса Наталья Рудова показала фото в боди телесного цвета

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фото в откровенном наряде без штанов. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 40-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед фотографом в боди телесного цвета, стоя полубоком к камере и демонстрируя частично оголенные ягодицы. Свой образ знаменитость дополнила аксессуарами в виде многочисленных браслетов на обеих запястьях.

Кроме того, Рудова распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В марте Наталья Рудова показала фигуру в откровенном виде. Звезда предстала напротив зеркала в светлых расстегнутых джинсах, которые были приспущены ниже бедер. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.