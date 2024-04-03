Названы главные причины осложнений после пластических операций

Врач Миронова: у курящих могут возникнуть осложнения после пластических операций

Осложнения после пластической операции могут возникнуть как по вине пациентов, так и по вине врачей, рассказала пластический хирург клиники Seline Елена Миронова. Главные факторы, приводящие к неудачному результату, кандидат медицинских наук назвала «Ленте.ру».

По словам Мироновой, главной причиной возможных проблем являются сложности со здоровьем пациента: например, ожирение, сердечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет, тромбофилия. Все эти факторы могут стать абсолютными противопоказаниями к операции или осложнить заживление.

Также осложнения могут возникнуть и у пациентов с вредными привычками. Курение (в том числе электронных сигарет) может провоцировать развитие некрозов и расхождение ран, поэтому некоторые хирурги отказывают в операциях хроническим курильщикам, объяснила врач.

Острые инфекционные заболевания — грипп, COVID-19 или обострение герпеса — также послужат абсолютными противопоказаниями и причиной отложить оперативное вмешательство до выздоровления Елена Миронова пластический хирург

Пластический хирург обратила внимание на то, что после операции важно четко соблюдать план реабилитации. Очень важно соблюдать режим, точно выполнять все указания хирурга и принимать прописанные препараты, заверила она.

Для того чтобы избежать проблем по вине врачей, необходимо тщательно выбирать медицинское учреждение, продолжила собеседница «Ленты.ру». Клиника же должна соответствовать стандартам министерства здравоохранения и быть ведущей в своей отрасли. В ней должны быть современное оснащение, аппаратный парк, реанимация, сильный кадровый состав.

«Пластический хирург должен быть опытным, и ваши эстетические взгляды должны совпадать Во время консультаций между врачом и пациентом должно возникнуть доверие. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы и брать время на принятие решений», — призвала напоследок Миронова.

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