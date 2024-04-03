Карпин ответил на вопрос о будущем в сборной России

Валерий Карпин: неизвестно, останусь ли на посту главного тренера сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем на посту. Он рассказал об этом в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

«В сборной еще неизвестно, остаюсь я или нет. В "Ростове" — да, у меня контракт», — заявил тренер. Он добавил, что может произойти что-то, из-за чего ситуация поменяется.

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Он возглавляет команду с лета 2021-го, совмещая посты тренера в национальной сборной и «Ростове».

Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.