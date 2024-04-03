Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
Сегодня
16:00 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Дарья Касаткина
Сегодня
19:30 (Мск)
Эшлин Крюгер
Чарльстон
Балтика
Сегодня
18:15 (Мск)
ЦСКА
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
11:36, 3 апреля 2024Спорт

Карпин ответил на вопрос о будущем в сборной России

Валерий Карпин: неизвестно, останусь ли на посту главного тренера сборной России

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем на посту. Он рассказал об этом в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

«В сборной еще неизвестно, остаюсь я или нет. В "Ростове" — да, у меня контракт», — заявил тренер. Он добавил, что может произойти что-то, из-за чего ситуация поменяется.

Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) истекает в августе этого года. Он возглавляет команду с лета 2021-го, совмещая посты тренера в национальной сборной и «Ростове».

Российские клубы и сборные с февраля 2022-го не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

      Генсек НАТО назвал причину для увеличения военной помощи Украине

      Макрон отказался от помощи США при столкновении с Россией на Украине

      Росгвардейцы обнаружили схрон с вооружением стран НАТО в российском регионе

      Большинство стран НАТО поддержали кандидатуру нового генсека

      В Кремле объяснили рост числа желающих пойти на службу по контракту

      Песков ответил на вопрос о передаче США данных о возможности теракта в «Крокусе»

      Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков»

      Основателя крупнейшего в России производителя краски осудили заочно за хищения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше