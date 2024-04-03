Киев опроверг использование иностранного оружия для ударов по НПЗ в Татарстане

Юсов: Украина не использовала иностранное оружие для ударов по НПЗ в Татарстане

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не использовала иностранное оружие для ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Татарстане. Его слова приводит телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

«Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать причастность, но видим, что грохот и хлопки на территории государства-агрессора продолжаются. Продолжаются именно на военных объектах, которые непосредственно задействованы в войне России против Украины», — заявил он.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром 2 апреля — регион находится примерно в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев опроверг причастность Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» осенью 2022 года. По его словам, для осуществления подобной операции потребовались бы спецподразделения, имеющиеся у Великобритании и США.