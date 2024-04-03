Основателя крупнейшего в России производителя краски осудили заочно за хищения

В Москве суд вынес заочный приговор основателю ГК «Сенеж» Кнекову и его жене

Хорошевский суд Москвы вынес заочный приговор основателю ГК «Сенеж» — крупнейшего в России производителя краски — Алексею Кнекову и его жене Ольге, обвиняемым в хищении 139 миллионов рублей и их отмывании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Супруги получили 8,5 и 7,5 года лишения свободы соответственно. Их адвокаты уже обжаловали приговор.

Во время процесса подсудимые скрылись и сейчас находятся в Черногории.

По данным следствия, в 2018 году Кнеков после конфликта с другими совладельцами «Сенежа» Еленой и Владимиром Максимовыми воспользовался своими знаниями о финансовой системе компании и снял со счетов миллионы рублей, используя дубликаты электронных ключей для доступа к онлайн-системе банковских счетов.

1 апреля сообщалось, что следственный департамент МВД России предъявил обвинение по уголовному делу о хищении из «Роснано» 1,676 миллиарда рублей бывшим топ-менеджерам корпорации и соратникам ее руководителя Анатолия Чубайса.