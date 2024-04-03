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09:18, 3 апреля 2024Спорт

Малкин отметился дублем и передачей и принес «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Дубль и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Нью‑Джерси» в матче НХЛ

Фото: John Jones / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий Евгений Малкин принес «Питтсбургу Пингвингс» победу над «Нью‑Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:3. Малкин отметился дублем и результативной передачей. Форвард был признан первой звездой матча и игрового дня.

Всего в текущем сезоне Малкин провел 75 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 36 пасов. «Питтсбург» находится на 11-м месте в Восточной конференции.

37-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем «Кубка Стэнли».

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