Мишустин назвал задачи налоговой реформы в России

Мишустин: налоговая реформа необходима для справедливого распределения нагрузки

Модернизация налоговой системы в России должна привести к более справедливому распределению фискальной нагрузки на граждан. Об этом в ходе ежегодного отчета перед Госдумой заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его цитирует «Коммерсантъ».

По словам представителя властей, налоговая реформа позволит снизить налоги для семей с детьми сократить неравенство в стране. Также она стимулирует бизнес вкладывать средства в развитие экономики.

«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем, не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний»,— заявил Мишустин.

В ходе обращения к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил вернуть в России дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Согласно инициативе главы государства богатые граждане будут платить больше налогов, а бедные семьи — меньше, в частности, за счет налоговых вычетов.