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13:08, 3 апреля 2024Бывший СССР

На Украине ликвидировали главного знаменосца Нацгвардии

В Семеновке ликвидирован главный знаменосец Нацгвардии Украины Мартынюк

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Семеновке российские военные ликвидировали главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсен Мартынюк. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram.

«В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец Национальной гвардии Украины», — написал он.

17 марта военкор сообщил о ликвидации бойца аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Самчука с позывным Каркаде. При этом журналист называет его лучшим украинским оператором дронов.

Ранее экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что российские войска системно поражают украинские предприятия. Генерал в отставке указал на то, что украинским силам нужно больше систем противовоздушной обороны и снарядов, чтобы исправить эту ситуацию.

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      Александр Курбатов
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