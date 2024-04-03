На Украине ликвидировали главного знаменосца Нацгвардии

В Семеновке ликвидирован главный знаменосец Нацгвардии Украины Мартынюк

В Семеновке российские военные ликвидировали главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсен Мартынюк. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram.

«В Семеновке ликвидирован Лейтенант Арсен Мартынюк, главный знаменосец Национальной гвардии Украины», — написал он.

17 марта военкор сообщил о ликвидации бойца аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Самчука с позывным Каркаде. При этом журналист называет его лучшим украинским оператором дронов.

Ранее экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что российские войска системно поражают украинские предприятия. Генерал в отставке указал на то, что украинским силам нужно больше систем противовоздушной обороны и снарядов, чтобы исправить эту ситуацию.