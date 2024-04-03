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08:35, 3 апреля 2024Экономика

Российские прокуроры объяснили изъятие акций у частных инвесторов

Прокуратура обвинила в недобросовестности владельцев акций завода в Соликамске

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Все владельцы акций Соликамского магниевого завода не являются добросовестными покупателями, а как именно они приобретали ценные бумаги, не имеет значения. Об этом говорится в комментарии прокуратуры Пермского края, который поступил в РБК.

Проверка приватизации предприятия показала, что процесс в 1992 году провел неуполномоченный орган, который не направил документы о преобразовании завода в акционерное общество в Госкомимущество России. Таким образом, ведомство не смогло предоставить материалы на утверждение в правительство, и имущество «выбыло от Российской Федерации помимо ее воли».

Это обстоятельство, по мнению прокуроров, позволяет изымать акции даже у тех частных инвесторов, что купили бумаги на Московской бирже. Там акции свободно торговались до октября 2022 года.

Весной 2022 года, когда приватизация была признана незаконной, прокуроры просили изъять имущество только у четырех мажоритарных акционерах, которым принадлежали 89,4 процента акций. Однако затем требование коснулось и доли миноритариев. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил соответсвующий иск прокуратуры 22 марта.

Издание отмечает, что такой вердикт российский суд вынес впервые. До этого собственность из-за незаконной приватизации изымали только у собственников. Частные инвесторы уже объявили, что собираются оспорить решение в апелляции.

Мосбиржа выступала против изъятия акций у миноритариев, указывая, что решение станет нарушением закона о публичных сделках. Глава наблюдательного совета площадки Сергей Швецов отмечал, что таким образом биржа станет лотереей.

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      Платон Щукин
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