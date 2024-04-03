Создана полупрозрачная камера для умных линз

arXiv: полупрозрачная камера позволит отслеживать взгляд, не закрывая обзор

Команда инженеров Института науки и технологий (ICFO) Барселоны спроектировала полупрозрачный материал, который можно использовать в умных линзах и AR-очках. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сервере препринтов arXiv.

По словам ученых, в носимых устройствах существует проблема отслеживания взгляда пользователя, так как датчики или сенсоры могу мешать обзору. Испанские специалисты предложили использовать полупрозрачный материал, который позволит собирать информацию, не закрывая обзор.

Исследователи создали фотодетектор, добавив маленькие точки сульфида свинца на листы графена. По словам авторов, при попадании фотона точки испускают электроны, которые проходят через слой атомов углерода, генерируя ток. Материалы настолько малы, что невидимы невооруженным глазом. Также они способны пропускать до 95 процентов света.

В ходе тестов выяснилось, что частота обновления сенсора составляет 400 гигагерц, что примерно вдвое больше, чем необходимо для получения надежных изображений. Ученые отметили, что новый материал можно применять при создании умных линз и очков дополненной реальности.

В феврале 2023 года ученые из Пхоханского университета наук и технологий (POSTECH) создали контактные линзы для борьбы с глаукомой. Устройство представляет собой датчик мониторинга ВГД и систему доставки лекарственных препаратов.