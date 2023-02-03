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00:10, 3 февраля 2023Наука и техника

Созданы умные контактные линзы для борьбы с глаукомой

Nature Communications: созданы умные контактные линзы для доставки лекарств при глаукоме

Фото: Max Muselmann / Unsplash

Ученые из Пхоханского университета наук и технологий (POSTECH) создали контактные линзы для борьбы с глаукомой. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Глаукома, одно из самых распространенных заболеваний глаз, вызывается повреждением зрительного нерва из-за повышенного внутриглазного давления (ВГД), спровоцированного закупоркой дренажной системы органа. В итоге пациенты жалуются на сужение обзора периферического зрения, а в некоторых тяжелых случаях и на слепоту. Для контроля болезни требуется следить за ВГД на протяжении всей жизни, что отнимает существенное количество ресурсов.

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Контактные линзы theranostic представляют собой датчик мониторинга ВГД и систему доставки лекарственных препаратов, которая активируется в случае выявления повышенного давления. Устройство оснащено беспроводной системой питания и связи, интегральным чипом и системой ввода препарата, связанные полыми нанопроволоками из золота. При этом датчик ВГД обладает высокой чувствительностью к глазному давлению, хорошей химической стабильностью и биосовместимостью. Все эксперименты показали эффективный результат с минимальными побочными эффектами.

В ноябре 2022 года специалисты из Калифорнийского университета (США) обнаружили, что ускоренная деградация глазных тканей является основной причиной гибели ганглионарных клеток сетчатки при глаукоме.

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Елена Апазиди
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