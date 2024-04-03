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12:03, 3 апреля 2024Экономика

Один из крупнейших водочных заводов России сменит владельца

РБК: производитель водки «Царская» купит Тульский винокуренный завод

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Один из ведущих российских импортеров и производителей алкогольной продукции, компания Ladoga, которая в частности производит водку «Царская», договорилась о покупке Тульского винокуренного завода, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как напоминают журналисты, ожидающее смены владельца предприятие входит в топ-10 отечественных предприятий-производителей водки, а также выпускает по контракту ром для Bacardi. Завод построили в тульском поселке Пронь в 1911 году, где он работал до 80-х годов прошлого века, когда был закрыт на фоне антиалкогольной кампании времен перестройки. В 2003 году его перезапустили.

В материале отмечается, что Тульский завод включает пять линий розлива, способных производить шесть миллионов декалитров ликеро-водочных изделий в год, что превышает мощность собственного производства покупателя в 5,5 миллиона декалитров в год. Таким образом, указывают эксперты, сделка должна позволить группе нарастить мощности. По оценке инвестбанкира Ильи Шумова, бизнес «Тульского винокуренного завода 1911» может стоить порядка 2,2–2,5 миллиарда рублей. При этом не исключается, что, исходя из объемов производства и ряда других факторов, включая выгодное расположение с точки зрения логистики, цена может в итоге оказаться выше.

Ранее стало известно, что по итогам января-февраля 2024 года производство алкоголя в России выросло на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Наибольший прирост показал сегмент виноградных вин (плюс 28,9 процента в годовом выражении), объем изготовления водки увеличился на 4,4 процента.

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      Дмитрий Воронин
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