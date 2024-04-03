Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян

Овечкин вышел на второе место по количеству голевых передач в НХЛ среди россиян

Капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на второе место по количеству голевых передач в Национальной хоккейной лиге НХЛ среди россиян. Статистика доступна на сайте NHL Records.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрс» (2:6) Овечкин отметился результативным пасом. Он стал 696-м за карьеру форварда в НХЛ.

Таким образом, Овечкин стал вторым в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян, сравнявшись по этому показателю с Сергеем Федоровым. Лидером среди отечественных игроков является форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (794 передачи).

38-летний Овечкин также занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До рекорда лидирующего канадца Уэйна Гретцки ему осталось 46 шайб.