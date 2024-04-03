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11:57, 3 апреля 2024Силовые структуры

В Совбезе заявили о предвзятости Запада при освещении теракта в «Крокусе»

Патрушев: теракт в «Крокусе» был хорошо организован
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости В Совбезе рассказали о звонках с Украины с ложными сообщениями о минировании

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» был хорошо организован, но на Западе его освещали предвзято. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС, передает ТАСС.

По его словам, преступление широко освещалось западными СМИ, но оно было срежиссировано в нужном для них русле. Патрушев пообещал, что все организаторы и спонсоры теракта понесут заслуженное наказание, где бы они ни находились.

Он также указал, что сразу после теракта начался массовый обзвон с Украины экстренных служб России с ложными сообщениями о минировании зданий.

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      Любовь Ширижик
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