В Совбезе рассказали о звонках с Украины с ложными сообщениями о минировании

После теракта в «Крокусе» с Украины звонили с ложными сообщениями о минировании

Сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» начался массовый обзвон с Украины экстренных служб России с ложными сообщениями о минировании зданий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС, сообщает ТАСС.

«Сразу после теракта фиксировался массовый телефонный обзвон с территории Украины российских экстренных служб с ложными сообщениями о минировании зданий», — рассказал он.

Ранее Патрушев объявил, что следы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут к украинским спецслужбам. При этом он подчеркнул, что Киев не является самостоятельным и полностью контролируется США. По словам Патрушева, идея о том, что террористический акт совершили сторонники радикальной исламской идеологии — попытка навязать эту идею извне.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал «крошить» причастных к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» украинцев.