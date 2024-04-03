По Москве начали бегать туалеты

В Москве заметили туалет, бегущий по проезжей части

Жители Москвы сняли на видео туалет, «бегущий» по проезжей части. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

Биотуалет, который унесло ветром со своего места, стал «участником» дорожного движения неподалеку от жилого комплекса ЗИЛАРТ на юге столицы. На записи видно, что в один момент он начал съезжать вправо так, что чуть не врезался в шедшего по тротуару подростка. «Давай подтолкнем», — со смехом предложил автор видео, ехавший на машине позади кабинки, пассажиру. Кроме того, москвичи заметили в городе «гуляющие» по дворам и прилипающие к припаркованным автомобилям мусорные баки и светофоры, которые повалило ветром.

Ранее москвичей предупредили о шквалистом ветре с порывами до 21 метра в секунду. Жителям столицы посоветовали быть внимательными и осторожными и держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, а также не прятаться от ветра под деревьями. Стихия уже нанесла ущерб в нескольких районах города и области: так, напротив красногорской администрации рухнула остановка, а в районе Хамовники — дерево.

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