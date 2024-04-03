Полиция Норвегии заявила о поступившей угрозе взрыва в парламенте страны

Полиция Норвегии: поступила угроза взрыва в парламенте, рядом усилена охрана

Правоохранительные органы Норвегии заявили о поступившей угрозе взрыва в парламенте страны. Об этом сообщает Reuters.

«Парламент Норвегии получил в среду угрозу о взрыве, и полиция усилила охрану рядом со зданием», — сообщили в полиции норвежской столицы.

Согласно кадрам из видеотрансляции, депутаты норвежского парламента продолжили заседания после поступления угрозы.

Ранее в Финляндии в школе Виертола в Вантаа несовершеннолетний открыл стрельбу. Полиция сообщила о трех пострадавших в ходе нападения. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что глубокого шокирован сценами стрельбы в школе в Вантаа. Он выразил соболезнования родственникам пострадавших, а также пообещал внимательно следить за ситуацией.