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12:26, 3 апреля 2024Мир

Полиция Норвегии заявила о поступившей угрозе взрыва в парламенте страны

Полиция Норвегии: поступила угроза взрыва в парламенте, рядом усилена охрана

Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Правоохранительные органы Норвегии заявили о поступившей угрозе взрыва в парламенте страны. Об этом сообщает Reuters.

«Парламент Норвегии получил в среду угрозу о взрыве, и полиция усилила охрану рядом со зданием», — сообщили в полиции норвежской столицы.

Согласно кадрам из видеотрансляции, депутаты норвежского парламента продолжили заседания после поступления угрозы.

Ранее в Финляндии в школе Виертола в Вантаа несовершеннолетний открыл стрельбу. Полиция сообщила о трех пострадавших в ходе нападения. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что глубокого шокирован сценами стрельбы в школе в Вантаа. Он выразил соболезнования родственникам пострадавших, а также пообещал внимательно следить за ситуацией.

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      Семен Александров
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