После теракта в «Крокусе» в школах России усилили меры безопасности

«Ведомости»: в школах России усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

В школах России усилили меры безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник «Ведомостей», близкий к Росгвардии.

По его информации, в образовательных учреждениях по всей стране начались внеплановые проверки. Как уточнили в департаменте образования и науки Москвы, после теракта всем работникам охраны провели дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности.

«Охрана осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий и вневедомственной охраны. На всех объектах установлены специальные технические средства охраны, с помощью которых контролируются вход и въезд на территорию, действует пропускной режим», — сообщили в департаменте, подчеркнув, что столичные школы также оборудованы кнопками для экстренного вызова полиции и металлодетекторами.

Источник издания рассказал, что на территорию одной из школ Москвы вход ограничили даже родителям. Им приходится ждать детей у калитки.

Помимо этого, меры безопасности ужесточили в Ростовской области — в образовательные учреждения не могут зайти посторонние. Аналогичная ситуация складывается в Новгородской области, где в школах ужесточили пропускной режим. Там также в закрытом режиме, по словам собеседника в региональном правительстве, провели учения. Помимо этого, профилактические осмотры объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения проведут до конца весны во Владимирской области, сообщал ее губернатор.

После теракта в «Крокусе», по данным около 70 процентов опрошенных педагогов и работников администрации школ, в образовательных учреждениях провели профилактику экстремизма. При этом почти 28 процентов рассказали, что такие мероприятия проводятся «периодически», еще 3,9 процента сообщили об отсутствии таких мероприятий. Опрос проводился «Актион образованием» с 25 по 31 марта, число опрошенных составило 532 человека.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.