Раскрыта дата визита главы Минфина США в Китай

Министр финансов США Йеллен 3-9 апреля посетит Китай

Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай. Дата визита главы ведомства в КНР раскрыта в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Йеллен планирует встретиться с вице-премьером и премьер-министром Китая. Предстоящий визит министра будет основываться на принципах «ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов», говорится в сообщении.

Отмечается, что Йеллен планируется потребовать от китайских властей справедливого обращения в отношении американских работников и предприятий.

Ранее официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что США занимаются крайне опасной практикой по созданию врагов на пустом месте. У Цянь прокомментировал решение Министерства обороны США о списании оружия со складов для передачи Тайваню. Он отметил, что Вашингтон неоднократно использовал Китай в качестве предлога для увеличения военного бюджета.