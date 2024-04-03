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00:03, 3 апреля 2024Мир

Раскрыта дата визита главы Минфина США в Китай

Министр финансов США Йеллен 3-9 апреля посетит Китай
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен 3-9 апреля посетит Китай. Дата визита главы ведомства в КНР раскрыта в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Йеллен планирует встретиться с вице-премьером и премьер-министром Китая. Предстоящий визит министра будет основываться на принципах «ответственного управления двухсторонними отношениями в экономике и продвижением американских интересов», говорится в сообщении.

Отмечается, что Йеллен планируется потребовать от китайских властей справедливого обращения в отношении американских работников и предприятий.

Ранее официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь заявил, что США занимаются крайне опасной практикой по созданию врагов на пустом месте. У Цянь прокомментировал решение Министерства обороны США о списании оружия со складов для передачи Тайваню. Он отметил, что Вашингтон неоднократно использовал Китай в качестве предлога для увеличения военного бюджета.

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      Марина Совина
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