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12:32, 28 марта 2024Мир

В Китае заявили о создании США врагов на пустом месте

Минобороны КНР: практика США по созданию врагов на пустом месте крайне опасна

Фото: Leah Millis / Reuters

США занимаются крайне опасной практикой по созданию врагов на пустом месте. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, сообщает РИА Новости.

У Цянь прокомментировал решение Министерства обороны США о списании оружия со складов для передачи Тайваню. Он отметил, что Вашингтон неоднократно использовал Китай в качестве предлога для увеличения военного бюджета.

«Подобная практика искусственного создания врагов на пустом месте крайне опасна со стратегической точки зрения, Китай решительно выступает против», — заявил спикер Минобороны КНР. Он также подчеркнул, что международное сообщество уделяет пристальное внимание регулярному увеличению бюджетов Пентагона.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что США не имеют права вмешиваться в спор между КНР и Филиппинами в Южно-Китайском море.

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      Виктория Кондратьева
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