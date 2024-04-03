Раскрыта эффективность FPV-дронов с термокамерами против бронетехники ВСУ

Утенков: FPV-дроны с термокамерами эффективно поражают бронетехнику ВСУ

Применение российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дронов с термокамерами повышает эффективность поражения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие данные со ссылкой на соучредителя компании «Беспилотные технологии» и основателя благотворительного фонда «Донбасс» Ивана Утенкова сообщает ТАСС.

«Есть ночного вида камеры, есть термические. С ними стало гораздо эффективнее работать во время сумерек — будь то утренние, вечерние, а также ночью, потому что FPV-дроны в основном работают по бронетехнике. Передвижение техники осуществляется ночью», — сказал собеседник.

Ранее Утенков сообщил, что российские военнослужащие использовали FPV-дроны для доставки еды бойцам в отдаленные блиндажи зоны СВО.

В апреле агентство со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщило, что в России создан FPV-дрон «Хруст», предназначенный для работы в условиях радиационного или химического заражения.