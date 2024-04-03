Отказ Макрона от помощи США при столкновении с Россией на СВО объяснили

Политолог Топорнин: отказ Франции от помощи союзников СВО не означает раскола

Отказ Франции от помощи США и союзников по НАТО при столкновении с войсками страны в зоне специальной военной операции (СВО) не означает раскола в отношениях Запада, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил решение президента Франции Эммануэля Макрона.

Он сказал, что это не приведет к увеличению боевых столкновений США и НАТО. Поскольку это инициатива Франции, она никак не увязана с НАТО или США Николай Топорнин политолог

«В 2022 или в начале 2023 года Макрон был одним из главных сподвижников идеи мирных переговоров и достижения компромиссных результатов путем переговоров. Он говорил, что на поле боя вряд ли что удастся решить, все равно рано или поздно стороны сядут за стол переговоров и там все решат. Он пытался в меру его возможностей сдвинуть позиции Киева и Москвы. Тогда все говорили, что Макрон самый миролюбивый западный политик. Вдруг 26 февраля он делает такой кульбит и совершенно разворачивает свою позицию на противоположную», — отметил политолог.

Отказ французского лидера от поддержки союзников при отправке в зону военного конфликта говорит о желании сохранить хорошие отношения с ними, считает Николай Топорнин.

«Это вызвало всплеск и реакцию других руководителей — и НАТО, и ЕС. Далеко не все из них горят желанием послать свои войска и вступить в прямое боестолкновение с российской армией. В этом плане Макрон был вынужден даже провести телефонный разговор с [канцлером Германии Олафом] Шольцем и [президентом США Джо] Байденом, в котором сказал, что это никоим образом не связывает ни НАТО, ни США, и Франции не требуется какая-то помощь, Франция сама решит», — добавил специалист.

Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет нуждаться в помощи США и союзников по НАТО в случае отправки французских войск на территорию Украины и прямого столкновения с Россией. Как указал в интервью изданию знакомый с ситуацией американский чиновник, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что Москва может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены для помощи Киеву.

В феврале 2024 года Макрон допустил, что страны ЕС могут отправить войска на территорию Украины. Позже многие европейские лидеры раскритиковали эту идею.