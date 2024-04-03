Росгвардия представит трофейное оружие на «Экспотехностраже»

Росгвардия представит трофейные пулеметы и гранатометы на «Экспотехностраже»

Росгвардия впервые представит оружие западного производства, захваченное в ходе специальной военной операции (СВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ), на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков, пишет ТАСС.

По его словам, на выставке покажут трофейный американский крупнокалиберный пулемет M2 Browning, пулемет MG3, гранатомет калибра 40 миллиметров Capco M320A1 немецкого производства и другие образцы.

Бураков добавил, что более 120 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят около 1,5 тысячи экспонатов и 50 единиц техники.

Ранее военнослужащий группировки «Центр», участвовавший в восстановлении трофейной немецкой боевой машины пехоты Marder, рассказал, что она обладает плохой проходимостью.

В декабре 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российские конструкторы изучают трофейную технику и берут на заметку некоторые решения, но заявления о технологическом превосходстве Запада — это миф.