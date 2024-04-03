Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:56, 3 апреля 2024Наука и техника

Росгвардия представит трофейное оружие на «Экспотехностраже»

Росгвардия представит трофейные пулеметы и гранатометы на «Экспотехностраже»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Росгвардия впервые представит оружие западного производства, захваченное в ходе специальной военной операции (СВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ), на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков, пишет ТАСС.

По его словам, на выставке покажут трофейный американский крупнокалиберный пулемет M2 Browning, пулемет MG3, гранатомет калибра 40 миллиметров Capco M320A1 немецкого производства и другие образцы.

Бураков добавил, что более 120 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят около 1,5 тысячи экспонатов и 50 единиц техники.

Материалы по теме:
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие. Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
Российские бойцы в зоне СВО массово улучшают свое оружие.Как тюнинг делает его тише, удобнее и смертоноснее?
17 ноября 2023
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

Ранее военнослужащий группировки «Центр», участвовавший в восстановлении трофейной немецкой боевой машины пехоты Marder, рассказал, что она обладает плохой проходимостью.

В декабре 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российские конструкторы изучают трофейную технику и берут на заметку некоторые решения, но заявления о технологическом превосходстве Запада — это миф.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В России могут построить новый мегамост. Где он появится и сколько будет стоить?

      В Белгородской области рассказали о формате сдачи выпускных экзаменов

      Херш рассказал об американских предупреждения о теракте в «Крокусе»

      В Латвии кандидата в депутаты обвинили в шпионаже в пользу России

      Тренер «Локомотива» захотел подать в отставку

      На Украине раскрыли планы главкома ВСУ в отношении Крыма

      В США высказались о сроках рассмотрения запроса о помощи Украине

      США опровергли данные о решении возобновить экспорт СПГ в обмен на помощь Киеву

      Раскрыты способы справиться с неприятными и тревожащими женщин симптомами

      Российские военные поразили место сборки и хранения беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше