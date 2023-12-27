В «Ростехе» рассказали об изучении трофейных образцов

Глава «Ростеха»: российские конструкторы изучают трофейную военную технику

Российские конструкторы изучают трофейную технику и берут на заметку некоторые решения, но заявления о технологическом превосходстве Запада — это миф. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости.

«Говорить, что мы во всем превзошли противников, неправильно. Конечно, нам есть чему у них поучиться. Мы внимательно изучаем трофейные образцы и берем на заметку некоторые решения. Одновременно мы видим, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере — это из области мифов», — рассказал глава госкорпорации.

Он добавил, что у России и Запада разные конструкторские школы, поэтому не все особенности иностранного вооружения и техники применимы в России, а к технике Запада подходят не все российские решения.

Чемезов подчеркнул, что российскую технику постоянно совершенствуют на основе боевого опыта. По его словам, предприятия «Ростеха» собирают информацию от специалистов, работающих в зоне спецоперации, и знакомых с техникой военнослужащих. «Они встречаются с конструкторами и описывают свой опыт эксплуатации, делятся впечатлениями и пожеланиями: что хорошо работает, что нужно доработать или улучшить», — сказал гендиректор «Ростеха».

Ранее в декабре военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что американская боевая машина пехоты Bradley, которая стала трофеем российских военных, поможет найти ее новые уязвимости. Подбитую на авдеевском направлении машину, принадлежавшую 47-й механизированной бригаде ВСУ, удалось эвакуировать в тыл.