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09:28, 3 апреля 2024Мир

Россия распространила в ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана

РФ распространила в СБ ООН заявление об осуждении удара по консульству Ирана

Фото: Chip East / Reuters

Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН проект заявления об осуждении удара по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом», — сказал дипломат, добавив, что проект заявления был распространен по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию и расценивает их как грубейшее нарушение суверенитета страны.

Израиль нанес ракетный удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске 1 апреля. Как указал источник иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

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      Виктория Кондратьева
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