Россиянам дали советы для защиты данных смартфона

IT-эксперт Саков рекомендовал избегать Face ID на Android-устройствах

Руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков дал россиянам советы для защиты данных смартфона. В беседе с «Лентой.ру» он рекомендовал в том числе избегать использования Face ID на Android-устройствах.

Для защиты личных данных IT-эксперт призвал не переходить по сомнительным ссылкам. «Важно обращать внимание на протокол в URL-адресе страницы: там должен быть указан HTTPS, а не HTTP», — отметил Саков. Он также рекомендовал внимательно относиться к установке приложений, в том числе проверять, что они скачаны из надежного источника, а также не разглашать по телефону личные данные.

Еще одним советом стало использование двухфакторной аутентификации. «Для дополнительной безопасности можно использовать мобильные версии известных антивирусов, а для защиты от телефонного фишинга — антиспам-фильтры», — добавил специалист.

Для защиты смартфона Саков рекомендовал включить блокировку экрана при неиспользовании в течение одной минуты, ограничить количество попыток ввода неправильного пароля, после которых информация стирается, а также установить сложный пароль, состоящий более чем из шести символов. «В комбинацию следует включить буквы в верхнем и нижнем регистре. Пароли рекомендуется менять каждые три месяца», — указал он.

Эксперт также призвал использовать приложение для поиска смартфона: «Найти iPhone» для iOS и «Find my device» для Android. «Такие приложения помогают определить местоположение потерянного либо украденного смартфона, заблокировать его или удалить все данные», — пояснил он.

Кроме того, эксперт посоветовал не использовать Face ID (разблокировку по лицу) на Android-устройствах. «Ее безопасность вызывает сомнение», — подчеркнул он.

Ранее эксперт Василий Шутов назвал важные действия для защиты данных при потере смартфона. В первую очередь специалист рекомендовал удаленно заблокировать устройство.