Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:40, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали советы для защиты данных смартфона

IT-эксперт Саков рекомендовал избегать Face ID на Android-устройствах

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков дал россиянам советы для защиты данных смартфона. В беседе с «Лентой.ру» он рекомендовал в том числе избегать использования Face ID на Android-устройствах.

Для защиты личных данных IT-эксперт призвал не переходить по сомнительным ссылкам. «Важно обращать внимание на протокол в URL-адресе страницы: там должен быть указан HTTPS, а не HTTP», — отметил Саков. Он также рекомендовал внимательно относиться к установке приложений, в том числе проверять, что они скачаны из надежного источника, а также не разглашать по телефону личные данные.

Еще одним советом стало использование двухфакторной аутентификации. «Для дополнительной безопасности можно использовать мобильные версии известных антивирусов, а для защиты от телефонного фишинга — антиспам-фильтры», — добавил специалист.

Материалы по теме:
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023

Для защиты смартфона Саков рекомендовал включить блокировку экрана при неиспользовании в течение одной минуты, ограничить количество попыток ввода неправильного пароля, после которых информация стирается, а также установить сложный пароль, состоящий более чем из шести символов. «В комбинацию следует включить буквы в верхнем и нижнем регистре. Пароли рекомендуется менять каждые три месяца», — указал он.

Эксперт также призвал использовать приложение для поиска смартфона: «Найти iPhone» для iOS и «Find my device» для Android. «Такие приложения помогают определить местоположение потерянного либо украденного смартфона, заблокировать его или удалить все данные», — пояснил он.

Кроме того, эксперт посоветовал не использовать Face ID (разблокировку по лицу) на Android-устройствах. «Ее безопасность вызывает сомнение», — подчеркнул он.

Ранее эксперт Василий Шутов назвал важные действия для защиты данных при потере смартфона. В первую очередь специалист рекомендовал удаленно заблокировать устройство.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

      Генсек НАТО назвал причину для увеличения военной помощи Украине

      Макрон отказался от помощи США при столкновении с Россией на Украине

      Росгвардейцы обнаружили схрон с вооружением стран НАТО в российском регионе

      Большинство стран НАТО поддержали кандидатуру нового генсека

      В Кремле объяснили рост числа желающих пойти на службу по контракту

      Песков ответил на вопрос о передаче США данных о возможности теракта в «Крокусе»

      Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков»

      Основателя крупнейшего в России производителя краски осудили заочно за хищения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше