Россиянам рассказали о способах обезопасить себя в сезон клещей

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: клещи чаще кусают в места ближе к голове

Единственный способ обезопасить себя от укуса клеща — быть внимательным и острожным, считает руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Его мнение приводит aif.ru.

Лебедев рассказал, что наиболее опасной инфекцией, которую переносят клещи, считается вирусный энцефалит. Прививка помогает обезопасить себя от заражения, говорит врач, однако существуют целый ряд других переносимых клещами заболеваний, от которых нет прививки — это болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и клещевые пятнистые лихорадки. «Вас защитит только внимательность и осторожность, поэтому, находясь на территориях, где может произойти встреча с клещом, будьте бдительны», — призвал специалист.

Эксперт посоветовал во время прогулок в лесу не лежать в высокой траве, не устраивать там пикников и не ставить палатку. Также, по его мнению, в сезон клещей лучше не собирать полевые цветы и тем более не нести их домой, так как в листьях может прятаться клещ. Лебедев рекомендовал во время прогулок на природе носить закрытую одежду, головной убор и пользоваться специальными средствами от насекомых. «Обязательно, придя из леса или парка, раздевайтесь догола и внимательно осматривайте себя, своих спутников и домашних питомцев, поскольку клещи могут переползти к вам и с шерсти собаки», — отметил эксперт. Он добавил, что клещи чаще всего кусают и стараются пристроиться в места на теле, где тонкая кожа и хорошее кровоснабжение: в подмышечной области, в паху, на шее, ближе к голове.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказала об опасности болезни Лайма. По ее словам, люди часто замечают болезнь в запущенной форме, так как на первых этапах ее легко спутать с обычной простудой.