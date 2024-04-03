Россияне получат доступ к эксклюзивному контенту

Пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» получат доступ в «Театральный мир»

Пользователи российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также платформы «Дзен» получат эксклюзивный доступ в «Театральный мир». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С 3 по 5 апреля аудитории этих трех платформ доступен эксклюзивный контент от более чем 70 учреждений культуры, артистов и блогеров. Среди них Большой театр, Приморская сцена Мариинского театра, театры «Шалом», «На Литейном», «Приют комедианта», «Санктъ-Петербургъ Опера» и Театр имени Ленсовета, Геликон-опера, Театр на Бронной, Новая Опера имени Е.В. Колобова, а также частные театры. Их подкасты, видео, клипы и трансляции доступны к просмотру бесплатно в каналах участников проекта в «Дзене», а также по хештегу #театральныймир в официальных сообществах участников проекта «ВКонтакте» и группах в «Одноклассниках».

Проект открыли БДТ имени Г. А. Товстоногова трансляцией спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» и Театр имени К. С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, опубликовавший эксклюзивную «Беседу Максима Севагина с Натальей Петрожицкой». Михайловский театр выпустит серию клипов с интервью с Приской Цайзель и ее выступлениями. Московский театр мюзикла представит спектакль «Жизнь прекрасна», МХТ имени А.П. Чехова — спектакль «Бег», театр «Старый дом» — постановку «Головлевы».

В четверг, 4 апреля, актриса Анна Банщикова поделится своим спектаклем «Загадочное ночное убийство собаки», а МХТ имени А. П. Чехова опубликует интервью писателя Александра Цыпкина с актером Константином Хабенским. Электротеатр Станиславский представит спектакль «Таланты и поклонники», Музыкальный театр Карелии — спектакль «Паяцы» в 2-х частях, Санкт-Петербургский музыкальный театр «Зазеркалье» выложит запись детского спектакля «Приключения Незнайки», музыкальный театр «Карамболь» — спектакль «Человек-амфибия».

5 апреля Бурятский театр оперы и балета опубликует запись спектакля «Бальжан Хатан», а первая солистка балетной труппы Мариинского театра Мария Хорева выложит эксклюзивный выпуск авторского шоу «Театральная программка», посвященный балету «Жизель».

Кроме того, ежедневно Александринский театр будет публиковать серию из шести лекций о жизни и творчестве режиссера В.Э. Мейерхольда к 150-летию со дня его рождения. В «Одноклассниках» доступна серия лекций «Мастерство публичных выступлений» от экспертов по ораторскому искусству, актеров театров и кино и радиоведущих.

Помимо этого, пользователи «Одноклассников» смогут установить уникальные настроения, подготовленные театрами — так, рядом с именем можно поставить эмодзи-статус «Главная актриса», «Неотразима, как никогда», «Играю главную роль» и другие.