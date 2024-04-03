Россиянина приговорили к 12 годам за развращение шестилетней девочки

В Москве суд приговорил мужчину к 12 годам за развращение шестилетней девочки

В Москве суд приговорил 46-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за развращение шестилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый был в квартире в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области и

развратил девочку.

Ранее сотрудника пункта выдачи заказов маркетплейса Ozon обвинили в изнасиловании 16-летней девочки-подростка в Москве.