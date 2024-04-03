Россиянкам назвали самые модные цвета в одежде на весну и лето

Стилист Казанцева назвала апельсиновый самым модным цветом на весну и лето

Стилист Екатерина Казанцева назвала россиянкам самые модные цвета в одежде и ткани на весну и лето 2024 года. Ее слова приводит Pravda.ru.

Специалистка рассказала, что самыми популярными в этих сезонах стали красно-коричневый, апельсиновый и пыльно-зеленый оттенки. Также эксперт внесла в список сиреневый, пудровый лавандовый, цвет деним, насыщенные голубые оттенки, ванильный и розовый. «Один из моих любимых оттенков, которые встречаются в сезоне весна-лето 2024, — это "шамбре голубой", то есть это синий цвет с красивым и благородным сиреневым подтоном», — добавила она.

Помимо этого, собеседница издания заявила, что весной и летом будет актуальна одежда из хлопка и льна. Также Казанцева назвала востребованным деним, из которого шьют рубашки, комбинезоны, бомберы и джинсы.

Кроме того, стилистка отметила шифон, который используют для создания юбок и блузок с драпировками, воланами и рюшами.

Что касается главного тренда, то амбассадором этого сезона я бы назвала кружево. Причем оно может быть абсолютно разным. Из грубого хлопкового кружева можно сшить футболку "с мужского плеча" или прямую юбку, а из тонкого и нежного французского кружева шантильи — блузку или изящную накидку. Кружево, гипюр всевозможных видов и самые разные сетки сейчас на пике популярности стилист Екатерина Казанцева

Ранее стилистка перечислила россиянкам самые модные сочетания цветов в одежде на лето. По словам специалистки, на данный момент коричневый цвет популярнее классического черного.