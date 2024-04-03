Стилистка перечислила россиянкам самые модные сочетания цветов в одежде на лето

Стилист Еркович назвала голубой и бежевый цвета в одежде самыми модными на лето

Стилистка и редактор моды Lamoda Яна Еркович перечислила россиянкам самые модные сочетания цветов в одежде на лето. Соответствующие комментарии приводит «Газета.ru».

По словам специалистки, на данный момент коричневый цвет популярнее классического черного. «По крайней мере, дизайнеры не торопятся списывать его со счетов и пробуют интерпретировать иначе: глубокий шоколадный оттенок предлагают сочетать с яркими цветами. И желтый — в приоритете», — подчеркнула она.

Помимо этого, в предстоящем сезоне эксперт посоветовала делать ставку на бордовый и белый. Кроме того, удачным сочетанием Еркович также назвала голубой и бежевый тона в образе.

«Для тех, кто любит палитру поспокойнее, The Row, Auralee и Lemaire предлагают такой минималистичный дуэт. Он актуален и для непринужденных повседневных образов, и для офисного дресс-кода. Универсально и практично», — заявила она.

Вдобавок собеседница издания обратила внимания на комбинацию вещей в цвете сочной охры. Она рассказала, что на показах весна-лето 2024 данный оттенок у дизайнеров стал самым популярным.

В заключение стилистка отметила зеленый и серый цвета, которые подходят для строгих офисных образов и выглядят при этом свежо.

Ранее в апреле стилистка Марина Герман перечислила россиянкам главные тренды в одежде на весну и лето. В первую очередь специалистка рассказала, что в моду вернутся прозрачные вещи.