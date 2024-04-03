Российский ИИ используют для перехвата дронов ВСУ

НПЦ «Ушкуйник»: в России создаются скоростные дроны-перехватчики ИИ

В России ведутся работы по созданию скоростных дронов-перехватчиков, которые для наведения на цель — беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) — будут использовать искусственный интеллект (ИИ). Об этом со ссылкой на генерального директора НПЦ «Ушкуйник» Алексея Чадаева сообщает ТАСС.

Руководитель напомнил, что системы радиоэлектронной борьбы могут нарушить работу практически всей техники, которая попадает в их зону действия, тогда как кинетические средства перехвата лишены этого недостатка.

По его словам, в настоящее время в России есть команды, работающие над скоростными дронами-перехватчиками, использующими автоматические системы наведения с ИИ. Согласно Чадаеву, после обнаружения системой цели дрон-перехватчик «подлетает, а дальше или сам ее таранит и взрывается, или выпускает сетку, или еще что-то».

Руководитель предупредил, что имеет смысл готовиться к атакам роев дронов.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что ВСУ применяют против России беспилотные летательные аппараты с боевым ИИ.