Российский самолет экстренно сел в другом месте из-за больного пассажира

Самолет рейса Москва — Иркутск экстренно сел в Казани из-за больного пассажира

Самолет неназванной российской авиакомпании экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за мужчины, которому стало плохо на борту. Об этом сообщает ТАСС.

Нештатная ситуация произошла около 23:20 2 апреля на воздушном судне, которое следовало рейсом из московского аэропорта Шереметьево в Иркутск. Из-за больного пассажира пилоты решили приземлиться на запасном аэродроме в Казани.

Посадка прошла благополучно, пассажир отказался ехать в больницу. По данным источника, самолет дозаправили, и в 0:47 3 апреля он вылетел дальше по маршруту.

Ранее в аэропорту Домодедово двое россиян так напились перед рейсом, что одного из них пришлось затаскивать в самолет под руки по трапу. Экипаж отказал им в перелете, из-за чего пьяные пассажиры устроили на борту дебош.