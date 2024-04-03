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22:22, 3 апреля 2024Россия

Собянин рассказал об устранении последствий непогоды в Москве

Собянин: городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как городские службы устраняют последствия непогоды, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что в российской столице в среду, 3 апреля, наблюдалась непогода — сильный ветер с порывами более 21 метра в секунду, перепады температуры. Как отметил мэр, власти приняли все меры оповещения, оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места.

«Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и других. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — заявил он. Собянин выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Он добавил, что городские службы принимают все меры по устранению последствий.

Ранее сообщалось, что шквалистый ветер обрушил часть фасада здания на улице Остоженка в Москве.

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      Марина Совина
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