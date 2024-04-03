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11:25, 3 апреля 2024Бывший СССР

Генерал ГУР сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспечения

Генерал ГУР Тимков сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
СюжетМинобороны:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что страна напоминает пациента на аппарате жизнеобеспечения, которому нужна дополнительная помощь. Об этом пишет The Guardian.

«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение», — заявил Тимков.

По его словам, если Запад не предоставит помощи, то Украина вскоре падет.

Ранее скорое падение Украины в частной беседе также предрек президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае отсутствия военной помощи со стороны США.

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      Валентин Карант
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