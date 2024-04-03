Генерал ГУР сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
Генерал ГУР Тимков сравнил Украину с пациентом на аппарате жизнеобеспеченияСюжетМинобороны:
Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что страна напоминает пациента на аппарате жизнеобеспечения, которому нужна дополнительная помощь. Об этом пишет The Guardian.
«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение», — заявил Тимков.
По его словам, если Запад не предоставит помощи, то Украина вскоре падет.
Ранее скорое падение Украины в частной беседе также предрек президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае отсутствия военной помощи со стороны США.