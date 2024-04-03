Стало известно о предстоящем визите Лаврова в Китай

Захарова: Лавров посетит Китай и встретится с главой МИД КНР Ван И

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен в ближайшее время посетить Китай и встретиться с главой МИД КНР Ван И. О предстоящем визите сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

«В ближайшее время состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова в Китайскую Народную Республику. Предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая господином Ван И», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что главы ведомств «обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия на международной арене» в многосторонних форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС и G20. В ходе переговоров также будут затронуты украинский кризис и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Захарова добавила, что МИД России позже объявит дату визита вместе с коллегами из Китая.

2 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил актуальные для обеих сторон вопросы.

