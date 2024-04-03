Стало известно о состоянии остающихся в больнице после теракта в «Крокусе» детей

Львова-Белова: после теракта в «Крокусе» в больнице остаются пятеро детей

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в больнице остаются пятеро детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, пишет «Интерфакс».

По словам омбудсмена, в настоящий момент известно, что жертвами теракта стали шестеро детей, еще семеро пострадали. Двое несовершеннолетних сейчас лечатся дома. «Двое в тяжелом состоянии. Трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц. Всем необходимым дети обеспечены», — рассказала Львова-Белова на всероссийском съезде детских омбудсменов в Тюмени.

Она добавила, что врачи дают хорошие прогнозы, однако дети находятся в тяжелом психологическом состоянии и некоторые из них тяжело идут на контакт с людьми.

Омбудсмен также подчеркнула, что особое внимание уделят несовершеннолетним, которые в результате теракта остались сиротами. Первый просмотр списков жертв и пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, сразу же выявил восемь таких детей. По данным Львовой-Беловой, число детей, потерявших одного иди обоих родителей, довольно большое.

Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту, вечером 22 марта. Вооруженные преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 695 пострадали.