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18:16, 3 апреля 2024Мир

Столтенберг опроверг обсуждение военного присутствия НАТО на Украине

Столтенберг: НАТО не обсуждает присутствие боевых подразделений на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО не ведет дискуссии о военном присутствии на Украине, заверил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Он опроверг информацию об обсуждении присутствия боевых сил НАТО на Украине. «Мы обсуждаем, как мы можем координировать и поставлять помощь за пределами Украины», — объяснил генсек. Столтенберг добавил, что, если НАТО примет на себя координацию всех поставок оружия Киеву, чем сейчас занимаются США, это не сделает альянс стороной конфликта.

Кроме того, генсек альянса указывал, что НАТО намерена оказывать Украине более предсказуемую помощь. В связи с этим он призвал страны блока «меньше рассчитывать на краткосрочные предложения».

Ранее президент России Владимир Путин порассуждал о последствиях отправки военных контингентов стран НАТО на Украину. По его словам, они будут трагичными. Российский лидер отметил, что западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, и оно может поражать цели на их территории.

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      Алина Гончарова
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