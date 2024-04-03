Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:37, 3 апреля 2024Экономика

Стало известно о возможном прекращении обслуживания карт «Мир» в Таджикистане

«Ъ»: карты «Мир» после Киргизии может прекратить обслуживать Таджикистан

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

Следующими странами, которые прекратят обслуживать карты «Мир», как это ранее сделали Армения и Киргизия, могут стать Таджикистан и Белоруссия. Об этом со ссылкой на источник на российском банковском рынке пишет «Коммерсантъ».

По его словам, договоры Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора платежной системы «Мир», с белорусской «Белкарт» и таджикской «Корти Милли» аналогичны тем, что были заключены с армянской ArCa и киргизской «Элкарт».

Более того, и белорусские, и таджикские банки до сих пор выпускают карты международных платежных систем. Таким образом, угроза санкций США для них столь же актуальна.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и переводов Виктор Достов заметил, что возможность прекращения обслуживания карт «Мир» зависит от баланса экономических интересов. Понятно, и Белоруссия, и Таджикистан заинтересованы в приеме российских карт, через которые идут серьезные финансовые потоки. Однако вторичные санкции США тоже могут серьезно ударить по экономике, поэтому надо оценивать риски и выгоды.

Материалы по теме:
Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?
Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?
2 апреля 2024
Арест 100 триллионов рублей и битва за макаронную империю. Кому достанется «Макфа»?
Арест 100 триллионов рублей и битва за макаронную империю.Кому достанется «Макфа»?
2 апреля 2024

Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что риски прекращения сотрудничества с «Белкарт» все же минимальны, а вот в остальных странах такая возможность есть. В целом же участники платежного рынка ориентируются на то, что в скором времени в странах ближнего зарубежья расплачиваться картой «Мир» удастся только там, где POS-терминалы установят российские банки. Такая практика уже есть на ряде популярных курортов.

Российские карты перестали работать в Армении с 30 марта. Исключением пока остается только «ВТБ Армения». Киргизия прекращает их обслуживание с 5 апреля. В НСПК подчеркивают, что подобные решения иностранные банки принимают самостоятельно, а повлиять на их политику возможности нет.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      В Кремле оценили заявления МОК о турнирах в России

      Культовое платье Мэрилин Монро продали на аукционе почти за 30 миллионов рублей

      Дети пострадали при обрушении потолка в московской школе

      Умер самый старый мужчина в мире. Кем он был, что называл самым важным в жизни и как ему удалось дожить до 114 лет?

      Стало известно о возможном прекращении обслуживания карт «Мир» в Таджикистане

      В США заявили о готовности армии России дойти до Западной Украины

      Экс-ведущая «Орла и решки» пожаловалась на трудности работы в проекте

      Дагестанский учитель музыки избил и запугал начальника и попал на видео

      Полиция Норвегии заявила о поступившей угрозе взрыва в парламенте страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше