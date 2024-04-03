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10:54, 3 апреля 2024Россия

Тела 84 жертв теракта в «Крокусе» выдали родственникам

Тела 84 жертв теракта в «Крокусе» выдали родственникам для захоронения

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Тела 84 жертв теракта в подмосковном «Крокусе» выдали родственникам из судебно-медицинского морга в Царицино для захоронения. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Всего в морге, который располагается на Тарном проспекте, опознали 87 жертв теракта. Других данных собеседник агентства не привел.

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Ранее судмедэксперт Ольга Фатеева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что процедура опознания жертв теракта займет более месяца. Срок зависит от объема исследуемого материала и от количества останков, уточнила она.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

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      Анастасия Шейкина
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