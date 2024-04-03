Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

МО России: Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщило Минобороны (МО) России в Telegram.

Отмечается, что продолжительность полета составила более пяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали самолеты Су-35С ВКС. Истребители иностранных государств сопровождали российские ракетоносцы на отдельных этапах маршрута.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что полет выполнили в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Силовая установка Ту-95МС состоит из четырех турбовинтовых двигателей НК-12МП. Самолет развивает скорость до 830 километров в час, а практическая дальность полета составляет 10,5 тысячи километров. Ту-95МС может нести крылатые ракеты.

В марте американское издание The National Interest писало, что турбовинтовые двигатели обеспечивают Ту-95 беспрецедентную дальность полета, которая превращала самолет в стратегическую угрозу для США.