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14:57, 3 апреля 2024Бывший СССР

Украина подписала с Финляндией соглашение по безопасности

Украина подписала с Финляндией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Финляндии Александром Стуббом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом глава Украины сообщил в своем Telegram-канале.

В соответствии с подписанным документом Финляндия продолжит укреплять с Украиной сотрудничество в политической, гуманитарной и других сферах. Вместе с тем Киев сможет рассчитывать на военную и финансовую помощь от Хельсинки.

«[Финляндия] будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных», — написал Зеленский.

3 апреля стало известно о визите Стубба в Киев. В его рамках президент Финляндии встретился с Зеленским, а также сообщил о решении предоставить Украине пакет оборонной помощи на 188 миллионов евро (более 18,7 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).

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      Екатерина Грищенко
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