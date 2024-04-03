Украина подписала с Финляндией соглашение по безопасности

Украина подписала с Финляндией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Финляндии Александром Стуббом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Об этом глава Украины сообщил в своем Telegram-канале.

В соответствии с подписанным документом Финляндия продолжит укреплять с Украиной сотрудничество в политической, гуманитарной и других сферах. Вместе с тем Киев сможет рассчитывать на военную и финансовую помощь от Хельсинки.

«[Финляндия] будет помогать Украине восстанавливать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных», — написал Зеленский.

3 апреля стало известно о визите Стубба в Киев. В его рамках президент Финляндии встретился с Зеленским, а также сообщил о решении предоставить Украине пакет оборонной помощи на 188 миллионов евро (более 18,7 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»).