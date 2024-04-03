Украинца осудили за запуск фейерверка

Киевлянина осудили за запуск фейерверка из окна

Жителя Киева осудили за запуск салюта. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным правоохранителей, 6 марта 2024 года 35-летний киевлянин, несмотря на действующий запрет на использование пиротехники, запустил четыре фейерверка из окна своей квартиры. Соседи фигуранта испугались взрывов салюта, приняв их за обстрел.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Суд поддержал обвинение прокуратуры. Мужчина признал свою вину, его приговорили к одному году ограничения свободы с испытательным сроком один год.

Ранее стало известно о подобном инциденте в Чернигове. Четверо мужчин запустили с балкона квартиры салют. Соседи обратились к правоохранителям. Полицейским не открывали двери, поэтому квартиру взломали.