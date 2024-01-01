На Украине штурмом взяли квартиру из-за фейерверка

«Страна.ua»: в Чернигове патрульные штурмовали квартиру из-за запуска фейерверка

В украинском городе Чернигове патрульные штурмовали квартиру, в которой скрывались нарушители, запускавшие фейерверки. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным источников издания, наряд выехал по сигналу, поступившему от соседки, которая сообщила о запуске фейерверков с одного из балконов. «В квартире двери полицейским не открыли, поэтому их взломали», — подчеркнула газета.

На место прибыли полиция особого назначения и следственная группа. Они штурмом взяли квартиру и обнаружили там четырех мужчин.

31 декабря в Киеве неизвестные запустили салют во время воздушной тревоги, проигнорировав запрет на запуск фейерверков по всей Украине. Инцидент произошел в жилом массиве Осокорки на юго-востоке украинской столицы.