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07:31, 3 апреля 2024Из жизни

Порномодель рассказала об огромных заработках на унижении пенисов клиентов

Фото: Unsplash

Порномодель из Австралии рассказала, что многие мужчины платят ей крупные суммы за унижения. Об этом пишет Daily Star.

27-летняя Шарна Бекман создает контент для взрослых на OnlyFans и утверждает, что зарабатывает до 175 тысяч фунтов стерлингов в месяц (20,3 миллиона рублей). Она заявила, что в сети существует целый рынок услуг по унижению клиентов.

«Фанаты хотят, чтобы вы унижали их, говорили, какие у них маленькие гениталии. Помню, у меня был один поклонник, который присылал мне видео, где на нем не было ничего, кроме туфель на каблуках и сумочки в руках, — поделилась воспоминаниями Бекман. — Потом он начал бить себя каблуками по гениталиям, причем очень сильно. Это его очень заводило, и он был готов отдавать большие деньги за то, чтобы его унижали».

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Бекман призналась, что всегда хотела работать в секс-индустрии и готова удовлетворить любые извращенные запросы клиентов. При этом она готова сыграть роль и обычной возлюбленной, если это нужно состоятельному поклоннику.

Ранее Бекман рассказала, что обнаружила своего двоюродного брата среди платных подписчиков. «Он начал говорить, что это не он, а его друг, который женат и не может использовать свое имя и банковскую карту. Мой братец якобы любезно согласился предоставить свои имя и карту, чтобы тот парень мог подписаться на меня», — сказала женщина.

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      Никита Савин
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