«Урал» выбил «Локомотив» из Кубка России

«Урал» победил «Локомотив» и вышел в полуфинал Кубка России Пути Регионов

Екатеринбургский «Урал» вышел в первый этап полуфинала Кубка России Пути Регионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале команда выбила московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе « Екатеринбург Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил защитник хозяев Эммерсон.

В 1/2 финала «Урал» встретится с одним из победивших в 1/4 финала Пути Регионов. Соперник станет известен позднее.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Урал» располагается на 13-м месте, набрав 20 очков в 21 матче. «Локомотив» находится на пятом месте, имея 33 очка в 21 встрече.