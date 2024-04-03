В Канаде призвали игнорировать россиян на Олимпийских играх-2024

В Канаде призвали игнорировать российских атлетов на ОИ-2024 «словно их там нет»

Журналист канадской газеты The Globe and Mail Кэтал Келли призвал игнорировать россиян на Олимпийских играх-2024. Материал доступен на сайте издания.

Келли обвинил Россию в использовании атлетов в качестве инструментов пропаганды. «Почему к ним следует относиться иначе, чем к российским пропагандистским целям? Поэтому никаких приветствий. Никаких подбадриваний на церемонии открытия или во время соревнований. Никаких рукопожатий. Никаких аплодисментов», — заявил он.

Журналист отметил, что не нужно вести себя невоспитанно. «Людям нужно вести себя исключительно так, словно России там нет», — заключил канадец.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.