В МИД назвали провоз взрывчатки в иконах логикой душевнобольных
Попытка провезти взрывчатку в иконах с Украины может быть продиктована только логикой душевнобольных, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
«Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании», — заявила Захарова.
Дипломат уверена, что иконы могли быть использованы для таких целей, так как связаны с верой и доверием.
2 апреля стало известно, что силовики пресекли ввоз в Россию из Латвии православных икон, начиненных взрывчаткой. Груз следовал с Украины через несколько европейских стран. Внутри икон было около 70 килограммов промышленного пластида.
По данным ФСБ, иконы должны были доставить в Москву. Об этом на допросе рассказало задержанное причастное к преступлению лицо.