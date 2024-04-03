В МИД назвали провоз взрывчатки в иконах логикой душевнобольных

Захарова назвала логикой душевнобольных провоз взрывчатки в иконах с Украины

Попытка провезти взрывчатку в иконах с Украины может быть продиктована только логикой душевнобольных, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании», — заявила Захарова.

Дипломат уверена, что иконы могли быть использованы для таких целей, так как связаны с верой и доверием.

2 апреля стало известно, что силовики пресекли ввоз в Россию из Латвии православных икон, начиненных взрывчаткой. Груз следовал с Украины через несколько европейских стран. Внутри икон было около 70 килограммов промышленного пластида.

По данным ФСБ, иконы должны были доставить в Москву. Об этом на допросе рассказало задержанное причастное к преступлению лицо.