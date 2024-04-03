В МИД увидели след Вашингтона в ужесточении мобилизации на Украине

Захарова: ужесточение мобилизации на Украине происходит по настоянию США

Ужесточение мобилизации на Украине происходит по настоянию Вашингтона, так как Киев рассчитывает на благополучный исход голосования по новому пакету помощи в конгрессе США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

Дипломат отметила, что, по словам экспертов, за 2024 год имеющийся мобилизационный потенциал Украины иссякнет почти на 70 процентов. Захарова подчеркнула, что улучшить положение дел не смогут ни меры по призыву в армию женщин, ни утвержденные президентом страны Владимиром Зеленским акты о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

«Признаться Белому дому перед своими избирателями в полном провале проекта "Киевский режим и так называемая Украина под протекторатом США" команда Байдена не может, потому что это было главное в их внешней политике, это был их козырь, это была стартовая площадка для, как они считали, будущих побед глобального масштаба во всем мире, эта ставка не сыграла. Они проиграли», — отметила представитель российского дипведомства.

Захарова отметила, что 1,5 тысячи французских военных могут в апреле привести в состояние готовности для переброски на Украину. Она напомнила, что ранее Франция участвовала в вывозе с Украины византийских икон, сославшись на необходимость их хранения.