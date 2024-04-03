В российском регионе рецидивист в наручниках сбежал от конвоиров

В Краснодарском крае рецидивист в наручниках сбежал от конвоиров

В Краснодарском крае 24-летний рецидивист в наручниках сбежал от конвоиров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 2 апреля мужчину с непогашенными судимостями за кражу и грабеж задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Его доставили в отделение МВД в Динском районе для составления административного протокола. Выйдя из машины, задержанный побежал и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его ищут.

Ранее неоднократно судимый мужчина сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге. Он был судим за разбой, хищения и кражи.