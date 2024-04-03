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11:49, 3 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе рецидивист в наручниках сбежал от конвоиров

В Краснодарском крае рецидивист в наручниках сбежал от конвоиров

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Краснодарском крае 24-летний рецидивист в наручниках сбежал от конвоиров. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 2 апреля мужчину с непогашенными судимостями за кражу и грабеж задержали по подозрению в употреблении наркотиков. Его доставили в отделение МВД в Динском районе для составления административного протокола. Выйдя из машины, задержанный побежал и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его ищут.

Ранее неоднократно судимый мужчина сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге. Он был судим за разбой, хищения и кражи.

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      Варвара Митина
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